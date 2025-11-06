انطلاق أولى الرحلات الجوية من مطار الموصل الدولي.. صور

شفق نيوز– نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، عن انطلاق أولى الرحلات الجوية من مطار الموصل الدولي إلى العاصمة بغداد، في حدث وصفه بـ"التاريخي"، إيذانًا ببدء التشغيل الرسمي للرحلات الداخلية بعد سنوات من التوقف.

وقال الدخيّل، لوكالة شفق نيوز إن "الرحلة الأولى للخطوط الجوية العراقية أقلعت من مطار الموصل بعد هبوط الطائرة القادمة من بغداد، لتُسجل أول رحلة رسمية داخلية للمطار منذ إعادة تأهيله وتشغيله".

وأضاف أن "العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة لتشغيل الرحلات الخارجية قريبًا، بما يعيد لمطار الموصل دوره الحيوي كبوابة نينوى إلى العالم"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يشكّل حلمًا طال انتظاره لأهالي الموصل، الذين تابعوا مراحل الإعمار حتى تحقق الانطلاق الفعلي اليوم".

إلى ذلك، أكد معاون المدير العام والمكلف بإدارة الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، أحمد عماد أحمد، أن ملاكات إدارة الحركة الجوية أشرفت على جميع مراحل الرحلة الأولى من بغداد إلى مطار الموصل الدولي بدقة ومهنية عالية، بدءاً من مغادرة الطائرة، مروراً بالتوجيه والاتصال، وصولاً إلى الهبوط الآمن، وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الرفيع من الكفاءة والانضباط لدى المراقبين الجويين العراقيين، الذين يشكلون العصب الرئيس لإدارة الأجواء العراقية، مع دور مهندسي اتصالات الطيران في تأمين التواصل المستمر بين أبراج المراقبة والطائرة ومركز إدارة الحركة الجوية لضمان أعلى درجات الأمان.