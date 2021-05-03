انطلاق أولى الرحلات الجوية لإجلاء العراقيين من الهند

شفق نيوز/ سيّرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم الاثنين اولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك، بعد جملة مناشدات لإعادتهم نتيجة تعرض الهند لتفش واسع لوباء كورونا.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن الذي اشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة "إن هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية كما وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية المنصوص عليها كافة في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء.

وتابع حسن "من المؤمل ان ينفذ الناقل الوطني رحلات اجلاء عاجلة اخرى الى الهند بعد اكمال الموافقات الاصولية، اما ما يتعلق بإجراءات فحص وحجر الوافدين فانها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية".

ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الهند ارتفاعا غير مسبوقا في الإصابات، حيث تسجل البلد الآسيوي أكثر من 300 ألف إصابة يوميا منذ 22 أبريل/نيسان الجاري، مما تسبب في إجهاد النظام الصحي في البلاد، ونقص حاد في أسرة المستشفيات، وإمدادات الأكسجين، والأدوية.