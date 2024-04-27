انطلاق مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في بغداد

شفق نيوز/ انطلقت صباح يوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزراء العمل لعدد من الدول العربية.

وقال مدير عام منظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز: "هنا من بغداد السلام وقبل 59 عاماً وضعت اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العمل العربية".

وثمن المطيري، حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "شخصياً" إلى المؤتمر، معتبراً أن "إعادة نشاط مؤتمر العمل العربي، إلى العاصمة بغداد، دليل وإخلاص على تفاني حكومة السوداني، خدمةً للعراق".

وتستمر أعمال الدورة، برعاية السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل، وسيركز المؤتمر على تحديات الموارد البشرية في الدول العربية.

وستبحث الدورة الـ50 في بغداد، مجموعة من البنود المهمة الواردة في جدول الأعمال، والتي تتطرق إلى قضايا حيوية تؤثر تأثيراً مباشراً على أسواق العمل، وقضايا العمال في الوطن العربي.