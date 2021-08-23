انطلاق مشاريع في الفلوجة للقضاء على شح المياه

شفق نيوز / أكد مدير ماء قضاء الفلوجة عبد القادر زغيتون، وجود مشكلات كثيرة تعترض إنهاء أزمة المياه في المدينة، فيما لفت إلى انطلاق مشاريع عدة للقضاء على شح المياه.

وذكر زغيتون، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الرئيس لأزمة تجهيز مناطق الفلوجة بالماء، هو سوء تجهيز الطاقة الكهربائية من المصدر الرئيسي في بغداد، كون هناك انقطاعات كثيرة في الطاقة الكهربائية في الفترة الماضية".

وأضاف، أن "دائرة كهرباء الأنبار، وعدت بتحسين مستوى الطاقة، مما سينعكس إيجاباً على تجهيز الماء بشكل جيد إلى مناطق الفلوجة والقرى والنواحي التابعة لها كافة".

وكشف زغيتون، عن انطلاق عدد من المشاريع منذ أيام، تهدف لتوسعة شبكات المياه بكل المناطق التي لا تتمتع بالخدمة بشكل جيد، وستنفذ خلال الشهر الجاري"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "هناك مشاريع إنشاء وتأهيل محطات ضخ المياه في القواطع الشمالية والجنوبية من المدينة، وذلك لضمان وصول المياه إلى كافة أحياء المدينة".

وبين أن "السبب الذي يدفعنا نحو الاسراع بتنفيذ هذه المشاريع، هو تأخر مشروع المياه المركزي، الذي أحيل من قبل وزارة البلديات، منذ عام 2004 ولم يتم إنجازه حتى اللحظة، وذلك نتيجة ما مرت به المحافظة من عمليات إرهابية منذ ذلك الحين".

وخلال 2019 أحيل المشروع ذاته للمرة الثالثة، وفقا لمدير ماء الفلوجة، لكن "وزارة البلديات تريثت، بسبب امتناعها عن احتساب نسبة الإندثار التي تعرض لها المشروع، ليتم البت به".

وطالب زغيتون، وزارة البلديات بإعادة العمل بالمشروع المركزي، للقضاء على أزمة شح المياه في بعض مناطق مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها.