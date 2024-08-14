انطلاق مرحلة جديدة لتأهيل قلعة تلعفر الأثرية

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء تلعفر في محافظة نينوى خليل محسن، يوم الأربعاء، انطلاق مرحلة جديدة من أعمال إعمار وتأهيل قلعة تلعفر الأثرية.

وقال محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من العمل في إعادة تأهيل القلعة والتي نفذت بإشراف مفتشية تراث وآثار نينوى شملت مساحة 300 متر من موقع القلعة".

وأشار إلى أن العمل في المرحلة الأولى انتهى بعد نفاد المبلغ المالي المخصص من قبل الحكومة المحلية في نينوى"، لافتا إلى أهمية موقع القلعة من الناحية الأثرية فضلا عن كونها كانت تضم دوائر ومؤسسات حكومية قبل العام 2014.

وأوضح أن "المبلغ المرصود سابقا لا يكفي لإعمار جميع القلعة"، مبينا أن "إدارة القضاء طلبت مبالغ إضافية لإكمال العمل الذي سيشمل إنشاء متحف ونصب للشهيد في موقع القلعة الواقعة في مركز قضاء تلعفر".

وفي فبراير/ شباط من العام الحالي شرعت مفتشية آثار وتراث نينوى بإعادة تأهيل وبناء سور قلعة تلعفر الأثرية بالكامل بعد تعرضها للتدمير من قبل عصابات داعش.

وقلعة تلعفر هي قلعة أثرية تقع في مدينة تلعفر شمال العراق، بنيت في العهد الآشوري حيث كانت المدينة مركز عبادة الإله (عشتار)، وجدد الرومان بناية هذه القلعة وحكموا أسوارها، كما جدد الخليفة مروان بن محمد الثاني آخر خلفاء الأمويين والذي كان والياً على منطقة الجزيرة بناء القلعة وسميت بـ(قلعة مروان) حتى ظنَّ البعض أن القلعة بنيت في العصر الأموي، وكان مروان قد تولى الولاية على هذه المنطقة سنة 102هـ / 720م.