انطلاق مراسم تشييع ضحايا القصف السعودي الأميركي وسط بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، مراسم تشييع ضحايا القصف السعودي الأميركي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مراسلو كالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع انطلقت من مقر مديرية إعلام الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد بمشاركة واسعة من قبيل الفصائل المسلحة العراقية.

وأشار مراسلنا إلى أن من بين الضحايا إيرانيون قضوا بالقصف إلى جانب عناصر الحشد العراقيين.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقية، قد أعلنت الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

كما أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، يوم الأربعاء، بمقتل أربعة من عناصر الحرس الثوري في الهجوم الأميركي السعودي على العراق.

وبحسب الوكالة، فإن العناصر من مدينة كاشان الإيرانية وهم كل من (علي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، ومرتضى أكبري، وأمير عباس درهم فروش).