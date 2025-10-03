انطلاق ماراثون "اليوم الوطني" في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلق، صباح الجمعة، من ساحة الاحتفالات في العاصمة العراقية بغداد، المارثون الرياضي الذي تنظمه رابطة المصارف العراقية الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم الوطني.

وشارك في الماراثون أكثر من الفي مشارك من الجنسين ومن مختلف الأعمار والمحافظات.

وقال وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، لوكالة شفق نيوز، إن "العدد الكبير المشارك بهذا الماراثون والحماسة الكبيرة والروح الرياضية العالية للمشاركين تمثل أعلى درجات الشعور بالمواطنة، وتعكس إدراكهم أهمية المساهمة في إحياء اليوم الوطني".

وأضاف أن "وزارة الشباب والرياضة تثبت يوما إثر آخر، سعيها الدائم لاحتضان مختلف الأنشطة والثقافية والفنية والعلمية والرياضية للشباب"، منوهاً إلى أن "الوزارة ستنظم بعد ثلاثة أيام أيضاً، معرض الوظائف الذي سيكون تظاهرة كبيرة تهدف إلى مد جسور التواصل بين شركات القطاع الخاص والشباب الباحثين عن فرص العمل".

بدورها تقول ميس الكيار، الموظفة في رابطة المصارف الخاصة، إن "أحد أبرز أهداف إقامة هذا الماراثون هو تشجيع الشباب على المشاركات الفعالة في إحياء اليوم الوطني عبر التنافس الخلاق".

وأضافت الكيار، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الماراثون شهد مشاركة واسعة من الشباب العراقي من سبع محافظات على رأسها بغداد والبصرة وكركوك وصلاح الدين".

وانطلق الماراثون من بوابة ساحة الاحتفالات مروراً بمتنزه الزوراء، ثمّ العودة إلى ساحة الاحتفالات، حيث حصل الفائزون في المراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية.

وأشار الفائز الأول في السباق رضا علي، من محافظة البصرة، إلى أن "هذه الماراثون يعد فرصة طيبة لمشاركة الشباب العراقي في إحياء اليوم الوطني".

وفي حديث للوكالة، أوضح أن "المسافة التي قطعها المتسابقون هي 6 كيلومترات"، معرباً عن سعادته بـ "الفوز بالمركز الاول بهذا السباق".

يشار إلى أن الفائز الأول في سباق الماراثون حصل على مبلغ خمسة ملايين دينار، وحصل الفائز الثاني على ثلاثة ملايين دينار، فيما حصل الفائز الثالث على مبلغ مليوني دينار.