انطلاق فعاليات مهرجان كركوك في تشرين الثاني ومنافسة بين 80 عرضاً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المهرجان الدولي لمسرح الشارع في كركوك، يوم الخميس، أن 80 عرضا للمسرح في الشارع جرى تقديمها للمشاركة في مهرجان كركوك للشارع حيث ستنطلق مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال رئيس إدارة المهرجان نجاة نجم لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المهرجان كانت انهت الاستعدادات لإقامة المهرجان وفتحت التقديم للراغبين في المشاركة وستقدم للمسابقة 80 عرضاً شارعياً من بلدان عربية وأجنبية"، مبيناً أن "جميع العروض التي تقدمت إلى إدارة المهرجان عبر الاستمارة الإلكترونية تم إرسالها إلى أعضاء لجنة المشاهدة التي تم تكليفها من قبل اللجنة العليا للمهرجان".

وأضاف أن "اللجنة المكلفة باشرت بعملها لغرض انتخاب قائمة قصيرة للعروض المحتمل مشاركتها في الدورة الثامنة".

وتابع نجم أن "ادارة المهرجان اعطت الحرية الكاملة لمخرجي العروض التي وقع عليها اختيار اللجنة في تحديد المكان الذي يناسب مع عروضهم أثناء فعاليات المهرجان بمدينة كركوك".

وأكد أن "المهرجان سيقام مطلع تشرين الثاني المقبل، ونعمل الآن على اختيار الفرق المشاركة من بين 80 فرقة قدمت عروضها للجنة المكونة من ثلاثة أعضاء".

ولفت الى أن "اللجنة ستختار ما بين 20 إلى 24 فرقة لتقديم عروضها، وستكون متوزعة على المتقدمين عموما من محافظات العراق وإقليم كوردستان والدول العربية وإيران وتركيا وأفريقيا وأوروبا".

وأكد نجم أن "المهرجان يقام سنوياً بإشراف وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، لكن هذه السنة ستكون فعاليات العروض متوزعة على عدد من مناطق كركوك".