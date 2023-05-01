انطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي بدعوة إلى الحفاظ على البيئة والأنهر العراقية (صور)

شفق نيوز / افتتح، مساء اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية العاشر ومعرض الكتاب، والذي تستمر فعالياته لغاية 8 آيار الجاري، وتحت شعار "كلنا بابليون"، فيما انتشرت حملة توعية بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة والأنهر العراقية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز بدء فعاليات المهرجان في المسرح البابلي بتواجد جماهيري لعوائل وشباب عراقيين حضروا بدء المهرجان بنسخته العاشرة، مع تأكيد القائمين على المهرجان انه "سيؤسس، بركائز راسخة ورصينة، لدورات مقبلة بتميز وأناة وتأمل، لتأكيد مكانته لدى مثقفي العراق والمحيط الدولي عربياً وعالمياً".

ومع بداية انطلاق المهرجان، انتشرت بيد وبين الحاضرين، علامات توعية تتخطى حدود الثقافة الى الحفاظ على البيئة والأنهر العراقية وحتمية الحفاظ عليها.

ويشهد المهرجان مشاركة كتاب وشعراء وفنانين ومثقفين عرب ومن دول مجاورة وأجانب من بينهم : (مي تلمساني من كندا)، و(أحمد الشهاوي من مصر)، و(حسن نجمي شاعر من المغرب)، و(آدم فتحي شاعر من تونس)، و(عبد الله الصيخان، وعبدة خال من السعودية)، و(فردوس عبد الحميد فنانة من مصر)، و(محمد فاضل / مخرج مصري)، و(هاني لاشين / مخرج مصري)، و(رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر عمر عبد العزيز / مخرج) و(حيدر الطويلة/ روائي)، و(هناء متولي / رواية مصرية )، و(يوسف زيدان أكاديمي من مصر)، و(سوزان نجم الدين فنانة من سوريا)، و(واسيني الأعرج من الجزائر)، و(أحمد البحراني)، و(قطب الدين صادقي وهانا كامكار من ايران)، و(بشرى خلفان من عمان)، و(غسان زقطان من فلسطين)، و(نهار أوزدرال من تركيا)، و(أوغناثيو كومث، وآوخنثيا ريكو من اسبانيا)، و(أنّا هوفمان)، و(مونيكا ليتاو)، و(يورجن نيندزا)، و(فؤاد العواد)، و(بريجيت كراير/ شاعرة من ألمانيا)، و(د.بروين حبيب أديبة وإعلامية من البحرين)، و(طلال حيدر شاعر من لبنان)، و(عائشة البصري روائية من المغرب)، بالإضافة الى عشرات الأسماء المميزة في الشعر والسرد والدراما والفن التشكيلي.