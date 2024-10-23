انطلاق فعاليات مهرجان الجواهري الخامس عشر بجلسة تضامن مع لبنان وفلسطين

شفق نيوز/ نصرةً للبنان وفلسطين شهدت باحة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الأربعاء، إقامة جلسة استهلال القراءات الشعرية الأولى لمهرجان الجواهري 15، دورة الشاعر الراحل حسب الشيخ جعفر، وسط حضور عدد كبير من ضيوف المهرجان من العرب والعراقيين، امتلأت بهم الباحة لتعلن قصائدهم وقلوبهم تضامنهم اللامنقطع مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وهم يواجهون الكيان الصهيوني الغاصب.

وبحسب بيان للاتحاد العام للأداء، ورد لوكالة شفق نيوز، بيّن مدير الجلسة حازم الشمري، أن "هذا المهرجان يأتي متزامناً مع ما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاشم من وحشية وقتل ودمار بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني"، لافتاً إلى أن أدباء العراق يؤكدون من بوابة الجواهري وقوفهم لجانب قضيتهم العادلة".

وقص الشاعر علي مجبل المليفي شريط الجلسة ثم تبعه كل من الشعراء، صلاح الكبيسي وقاسم العابدي ويوسف شواني ومالك مسلماوي ومحمد الصفار وكوكب البدري وضرغام عباس ونعمت خلات وأحمد الياسري ومنور ملا حسون محمد طاهر.

وجسدت قصائد الشعراء صور فلسطين فهي الأرض المغتصبة والزمن المفقود واللغة الدامية، والرموز والدلالات المتعددة، ومازال عدوها غولاً متوحشاً يلتهم الأرض والزمن واللغة والشخصية، أما لبنان فكانت هي الأخرى حاضرة على منصة الجواهري، ليؤكد المشاركون أحقية هذين الشعبين في العيش الكريم.