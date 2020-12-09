انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في معرض بغداد الدولي، يوم الاربعاء، فعاليات معرض الكتاب، دورة مظفر النواب، بمشاركة ما يزيد على 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية، ويستمر المعرض الى التاسع عشر من كانون الاول الجاري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتح معرض الكتاب صباح، فيما شهد اقبالا واسعا من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، وستستمر فعاليات المعرض لأحد عشر يوماً.

واعلنت اللجنة المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، دورة (مظفر النواب)، في 24/11/2020، بياناً ذكرت فيه ان "العاصمة بغداد ستحتضن للفترة من 9 – 19 كانون الأول المقبل، معرض العراق الدولي للكتاب، دورة (مظفر النواب) ويقام المعرض، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار وبالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين العراقيين، على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور".

وأضافت، "تشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والابداعية والفنية ويفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحًا ويستمر إلى الساعة 10 مساءً خلال الاحد عشر يومًا".

واشارت الى ان المعرض "سيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية ، بضمنها أمسيات الرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة. كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية".

وبينت انه "سيقام المعرض في خمس صالات كبيرة، ويخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي، وأفضل المقاهي المعروفة في البلد وتأكيدا على سلامة الزوار والمشاركين، اتخذت إدارة المعرض إجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة كورونا، حيث ستوفر الكفوف والكمامات بالإضافة الى بوابات تعفير ذكية واجهزة لتعقيم الهواء داخل الصالة، مع وضع الاشارات والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي".