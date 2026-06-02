انطلاق فعاليات أسبوع الغدير الدولي في النجف (صور)

شفق نيوز- النجف

انطلقت فعاليات أسبوع الغدير الدولي الخامس عشر في مدينة النجف، مساء اليوم الثلاثاء، تزامناً مع إحياء عيد الغدير، وسط مشاركة واسعة من الزائرين والوفود الدينية والثقافية من داخل العراق وخارجه.

وستشهد المناسبة توافد المؤمنين لزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب وإحياء الشعائر الدينية الخاصة بعيد الغدير، إلى جانب زيارة المقابر والدعاء للراحلين.

كما سيتم تنظيم فعاليات احتفالية وتوزيع الورود والكيك والعصائر على الزائرين، وتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، فضلاً عن إقامة البرامج الثقافية والدينية التي تستذكر "بيعة الغدير" ودلالاتها الإسلامية، في أجواء اتسمت بالمحبة والتآخي بين المشاركين.

والتقطت وكالة شفق نيوز مجموعة صور من أجواء مدينة النجف، أظهرت مرقد الإمام علي بن أبي طالب وتوافد أعداد كبيرة من المؤمنين والزائرين إلى المرقد وسط أجواء روحانية مميزة.

ويحتفل ملايين المسلمين الشيعة في العراق والعالم، يوم (18 ذي الحجة) من كل عام بمناسبة عيد الغدير، وهي ذكرى تجديد الأتباع "البيعة والولاء" للإمام علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد.

وتعتبر زيارة الإمام علي بن أبي طالب، في مناسبة عيد الغدير، من الأعمال التي يتقرب بها المسلمون الشيعة إلى الله، وتقام خلالها سلسلة من الطقوس بينها الدعاء.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 4 حزيران/ يونيو الجاري بمناسبة عيد الغدير.