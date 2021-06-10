انطلاق فعاليات "الكتاب وطن" على ارض بغداد.. صور

شفق نيوز/ احتضنت العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ22 تحت شعار "الكتاب- وطن" ولمدة عشرة ايام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ22 انطلقت، اليوم، تحت شعار "الكتاب- وطن" للفترة من 10 - 20 حزيران، بمشاركة أكثر من 228 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من 14 دولة.

ومن المقرر أن تقام على هامش المعرض نحو 30 ندوة ثقافية.

ووثقت عدسة شفق نيوز، جانباً من المعرض الذي شاركت فيه دولاً عربية واجنبية منها الاردن والسعودية والسودان ومصر وسوريا والامارات والكويت والمانيا وايران وقطر ولبنان وتركيا وتونس.