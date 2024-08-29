التخطيط تدعو الحكومة العراقية لفرض حظر للتجوال يوم التعداد السكاني

شفق نيوز/ حددت وزارة التخطيط، يوم الاحد المقبل، الاول من شهر ايلول 2024 موعدا لبدء عمليات الحصر والترقيم ، والتي تستمر لمدة شهرين ، استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني 2024.

وقال رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة: نستعد اليوم لإطلاق المرحلة الرئيسة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن وهي مرحلة التعداد الأولى، و المتضمنة عمليات الترقيم والحصر ،والتي ستنطلق في عموم العراق في يوم الأول من أيلول 2024 .

واضاف أن "الفعاليات السابقة كانت للتدريب والتحضير، وتعد هذه المرحلة من المراحل الاساسية و المهمة للتعداد السكاني كونها تسبق عملية العّد السكاني باعتبار أنه سيكون هناك ترقيم للمباني والمساكن والمنشآت مع أخذ المعلومات الأولية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع الاسر حسب الذكور والاناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العداد في 20 / 11 ".

وأوضح أن الاستعداد لهذه المرحلة الاساسية اخذت وقتا طويلا للتهيئة والعمل، إذ تجري تهيئة الصور الفضائية الحديثة في جميع مناطق العراق ،و تقسيم المناطق إلى بلوكات إحصائية وجرى توزيع العاملين على التعداد، وتدريب 25 ألف متدرب في المحافظات لدورات استمرت من الشهر السابع ولغاية اليوم، وهناك دورات تكميلية في المحافظات والأقضية.

وأردف كاظم بالقول: العملية سوف تستمر لشهرين في جميع أقضية ونواحي العراق ،وبعد إنتهاء هذه المرحلة ،تبدأ مرحلة تقسيم وإعداد وتدريب مايقرب من 80 ألف متدرب إضافي لتحقيق التعداد العام ، مشيرا الى أن "هناك 120 ألف عداد وباحث يعملون في 20 / 11 لتنفيذ العد السكاني بيومين.

واعرب عن أمله أن يتم فرض حظر للتجوال من قبل مجلس الوزراء في يوم التعداد من أجل استيفاء بيانات الأسر.

كما اشار كاظم إلى أن العمل سيتُابع ويُراقب إلكترونياً عن بعد من خلال غرفة عمليات التعداد ،التي تتابع كل العمل الميداني، مؤكداً أنه يمكن للأسر الاستفسار عن طريق مركز الاتصالات للإجابة عن كافة أسئلتهم بشأن العاملين في التعداد.