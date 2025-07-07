انطلاق أعمال إنشاء مستشفى الخالدية بسعة 100 سرير

شفق نيوز - الأنبار

انطلقت أعمال إنشاء مستشفى الخالدية الجديد في قضاء الحبانية، بسعة 100 سرير وعلى مساحة تبلغ 13 دونماً، ضمن مشاريع وزارة الصحة العراقية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع رقعتها الجغرافية في المحافظة.

وذكر بيان لصحة الانبار، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع يمتد على مدى ثلاث سنوات، ويتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة تواكب المعايير الحديثة، وتشمل ردهات طبية متخصصة وأقسام الجراحة وقسم الطوارئ ووحدة غسيل الكلىو قسم الصيانة والتقنيات الطبيةو خدمات داعمة متكاملة".

وأضاف: "يجري تنفيذ المشروع تحت إشراف ومتابعة ميدانية مكثفة من قبل الجهات الفنية المختصة، بهدف ضمان الالتزام بالمواصفات الهندسية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تلبية الحاجة المُلِحّة إلى خدمات صحية نوعية في قضاء الحبانية والمناطق المجاورة".

ويعد هذا المشروع، إضافة نوعية لمنظومة الصحة في الأنبار، ويمثل خطوة استراتيجية على طريق إعادة بناء وتطوير البنى الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية.