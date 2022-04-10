انطلاق ست تظاهرات في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، سبع تظاهرات احتجاجية، وفقا لمراسلي وكالة شفق نيوز.

وقال مراسلونا إن تظاهرة لمحتجي تشرين انطلقت امام مجلس محافظة بغداد مطالبين بتحسين الواقع الخدمي.

وتظاهر العشرات من المحاضرين الجامعيين المستبعدين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبين بإعادتهم للعمل.

وتظاهر ايضا المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مالية الهيئة، بينما تظاهر الفنانين والاعلاميين امام قصر العدالة الكرخ لاطلاق سراح الاعلامي احمد ملا طلال، والفنان اياد الطائي.

وتظاهر عمال شركة (اكاي) امام مقر الشركة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية.

وانطلقت تظاهرات واعتصامات كبيرة لأصحاب مصانع الأسفلت والعاملين فيها، صباح اليوم الأحد، قرب مصفاة الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على قرار وزارة النفط العراقية برفع أسعار وقود "النفط الأسود" عليهم.