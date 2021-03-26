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انطلاق حملة "نهضة" الكبرى في الموصل بمشاركة آليات ثقيلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-26T07:38:10+0000
انطلاق حملة "نهضة" الكبرى في الموصل بمشاركة آليات ثقيلة

شفق نيوز / انطلقت يوم الجمعة، حملة "نهضة" التي كشف عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عند زيارة إجراها أمس إلى الموصل، تستهدف رفع الأنقاض من الموصل وخصوصاً في الأحياء التي تضررت من الحرب.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس الخميس، أن الحشد الشعبي سيطلق حملة خدمية كبرى لإعادة الحياة للجانب الأيمن من مدينة الموصل، وذلك بالاتفاق مع الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، لرفع الركام والأنقاض والإسهام بفتح الطرق في الجانب الأيمن من المدينة.

والحملة شاركت فيها عشرات الآليات الثقيلة، وستكون الحملة مشتركة بين بلدية الموصل، وآليات الجهد الهندسي للحشد الشعبي.

وقال مدير بلدية الموصل رضوان الشهواني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة ستستمر لأشهر عدة، وفقا لمسؤولي الجهد الهندسي في الحشد الشعبي".

وأوضح الشهواني، أن "الحشد ساهم في تحرير نينوى وهو اليوم يساهم في تخفيف جراح الحرب عنها في هذه الحملة، ويتحمل مسؤولية الإعمار مع الموصل مثلما تحمل مسؤولية المشاركة في معارك التحرير سابقاً".

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