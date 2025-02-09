انطلاق حملة كبرى لإصدار البطاقة الموحدة في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، انطلاق الحملة الوطنية الكبرى لإصدار البطاقة الموحدة لأهالي محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي في الموصل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "فريقاً متخصصاً وصل إلى محافظة نينوى للإعلان عن انطلاق أكبر حملة لإصدار البطاقة الموحدة، والتي ستستمر من 9 شباط وحتى نهاية حزيران القادم".

وأضاف ميري، أن "الحملة ستبدأ من الجامعات في الموصل وتحديداً الجامعة التقنية الشمالية، وجامعة نينوى، والنور، والحمدانية، وستشمل 40 محطة لإصدار البطاقة الموحدة، إضافة إلى استمرار عمل دائرة البطاقة الموحدة التي تشهد زخماً كبيراً".

وأوضح أن الحملة ستشمل الانتقال إلى مناطق تلعفر والبعاج لتسهيل العملية على المواطنين في المناطق البعيدة.

من جانبه، أعرب محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، عن شكره لوزير الداخلية، على هذه الحملة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، وتسهيل إجراءات إصدار البطاقة الوطنية في المحافظة.