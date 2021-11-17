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انطلاق حفل جوائز روانكَه في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T14:04:01+0000
انطلاق حفل جوائز روانكَه في بغداد

شفق نيوز/ انطلق على المسرح الوطني في بغداد حفل جوائز مؤسسة "روانكَه" Rwanga السنوية (وتعني الرؤية باللغة الكوردية).

واختيرت وكالة شفق نيوز راعياً إعلامياً لحفل الجوائز.

وحضر المهرجان بحضور وزير الشباب والرياضة وامين بغداد وممثلة الامم المتحدة ونقيب الفنانين وعدد من المسؤولين والفنانين.

و"جوائز روانكه" مبادرة سنوية تحتفي بالمهارات الشبابية في 10 ميادين متنوعة، تتراوح من ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الفنون المرئية والأدب، حيث يقدم الشباب مشروعاتهم للجان مختصة في كل مجال وبعد عملية فحص وتدقيق يتم اختيار أفضل ثلاثة مشروعات وفق معايير يضعها الحكام المختصون. يتم الإعلان عن الفائزين من خلال تنظيم احتفالية.

جوائز روانگە 2021

تم الاعلان عن المشروع مسبقا في تاريخ 14/4/2021، وكان لدى الشباب 123 يومًا لتطبيق أعمالهم، في نهاية الموعد النهائي للتقديمات، تم تقديم 716 منتجاً من قِبل الشباب في المجالات العشرة من جميع انحاء العراق.

تقول روانگە إنها تسعى لتحسين إمكانيات الشباب واكتشاف مهاراتهم ، لتعزيز الثقة بالنفس و جمع البراعات الفنية والأدبية والعلمية للشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 15– 25 في مجالات (القصة القصيرة العربية، القصة القصيرة الكوردية، الفيلم القصير، فن إعادة التدوير، الإبتكار العلمي، العزف المنفرد، ريادة الأعمال، التصوير، الرسم، الشعر العربي، الشعر الكوردي، البرمجة).

بدأ مشروع جوائز روانگە رسمياً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين كانت مراسم الختام تُنظم في مدن مختلفة مثل أربيل، السليمانية، ودهوك.

وفي عام 2021، تم توسيع مشروع جوائز روانگە ليشمل كل أنحاء العراق، وستقام المراسم النهائية في المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

وخلال السنوات السبع السابقة للمشروع، تم تكريم 59 شاباً وشابة كفائزين بالمرتبة الأولى في المشروع.

هذا العام، سيتم تكريم 12 شبابا آخرين.

المرشحون لجوائز روانگە 2021:

ريادة الأعمال:

· شێوە ابوبکر علی

· امیر ستار محمد

· هدی حسن رسول

الإبتكار العلمي:

البرمجة:

القصة القصيرة العربية

القصة القصيرة الكوردية

الشِعرالعربي

الشِعر الكوردي

الرسم

فن إعادة التدوير

العزف المنفرد

الفلم القصير

التصوير الفوتوغرافي

سيتم تكريم الفائزين في كل مجال على النحو الآتي:

تم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة تقييم متخصصة لكل مجال، تمثلت لجنة التقييم من:

القصة القصيرة العربية (علياء الأنصاري - روائية والمديرة التنفيذية لمنظمة بنت الرافدين، أحمد الجنديل - قاص روائي وناقد)

القصة القصيرة الكوردية (ماردین ابراهيم حمد - شاعر وروائي، حكیم عبدالله محمد – روائي)

الرسم (سحر جبار – رسامة، هدى أحمد صبري – فنانة)

التصوير الفوتوغرافي (جمال پێنجوێنی - رئيس قسم الاعلام المرئي في مكتب رئيس الوزراء العراقي- مجلس الوزراء، ثائر السوداني - رئيس مصوري الفوتوغراف في وكالة رويترز للأنباء)

الفلم القصير (شروق الحسن – ممثلة، كاميران بێتاسی – مخرج)

الإبتكار العلمي (د.صلاح عەبدال عزو - بروفيسور مساعد، د.صالح مصطفى اتروشي - بروفيسور مساعد)

ريادة الأعمال (عمار الخطيب - المدير التنفيذي لمؤسسة المحطة، ولید مصطفى خالد - نائب المدير العام لمجموعة شركات دارين)

فن إعادة التدوير(فراس جلو- فنان تشكيلي، د.رێزان عمر رشيد - دكتوراه في مجال التلوث البيئي)

العزف المنفرد (د.جەنگی جلال حسن - دكتوراه في مجال الموسيقى، د.علي مشاري - رئيس قسم الفنون الموسيقية في جامعة البصرة)

الشِعر العربي (علي وجيه عباس - کاتب وإعلامي ، د.سلامة الصالحي - شاعرة وكاتبة)

الشِعر الكوردي (رۆژ هەڵەبجەیی – شاعرة، اسماعیل هاجانی - شاعر و روائي)

البرمجة (ئامانج علی - مؤسس شركة آفيستا ،د. نوزاد کامەران ساڵەیی - مدير التواصل وبناء القدرات، دائرة تكنولوجيا المعلومات، حكومة إقليم كوردستان )

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