انطلاق حصاد الحنطة في كربلاء وتوقعات بإنتاج 300 ألف طن (صور)

شفق نيوز- كربلاء

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، يوم الخميس، عن بدء عمليات حصاد وتسويق محصول الحنطة في المحافظة، متوقعاً أن يشهد الموسم الحالي زيادة ملحوظة في الإنتاج عن العام الماضي.

وقال الخطابي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الموسم الزراعي الحالي سيشهد زيادة ملحوظة في إنتاج الحنطة مقارنة بالعام الماضي، ونتوقع حصاد نحو 300 ألف طن"، مشيداً بجهود العاملين في القطاع الزراعي.

وأشاد الخطابي باعتماد أحدث المعايير والتقنيات الزراعية الحديثة، والحرص على إجراء فحوصات مختبرية دقيقة للتربة والمحصول، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتحقيق كفاءة أعلى في استثمار الموارد، وتعزيز فرص تحقيق إنتاج وفير يدعم توجهات المحافظة نحو تعزيز الأمن الغذائي.