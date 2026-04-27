انطلاق حصاد الحنطة في العراق وسط أزمة وقود

شفق نيوز- النجف

أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في العراق، أحمد سوادي حسون، يوم الاثنين، انطلاق عمليات حصاد محصول الحنطة في عدد من مناطق البلاد، ولاسيما المناطق الصحراوية التي تتميز بجفاف أراضيها.

وقال حسون، لوكالة شفق نيوز، إن "من أبرز المعوقات التي تواجه عمليات الحصاد حالياً تتمثل في نقص وقود الحاصدات"، مبيناً أن الجهات المعنية في وزارة النفط لم تقم حتى الآن بتجهيز أصحاب الحاصدات بالكميات المطلوبة من الوقود.

ووصف هذا الأمر بـ"الإخفاق الكبير" من قبل دائرة المنتجات النفطية، مبينا أن "المستحقات المالية الخاصة بمحصول العام الماضي لم تُصرف حتى الآن، وتُقدّر بنحو اكثر من تريليون دينار، الأمر الذي يسبب ضغطاً اقتصادياً كبيراً على الفلاحين".

وأوضح حسون أن "المساحة الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية تبلغ نحو 38% من أصل ستة ملايين دونم تمثل المساحة الكلية الصالحة للزراعة، مشيراً إلى وجود مساحات واسعة أخرى زُرعت خارج الخطة الزراعية الرسمية.

وحذّر عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية من لجوء الفلاحين إلى التظاهرات والاعتصامات في حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم معالجة المشكلات المتعلقة بالوقود والدعم الزراعي.