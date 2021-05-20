صور.. مظاهرة مساندة لفلسطين وسط بغداد

شفق نيوز/ خرج المئات من الأشخاص، اليوم الخميس، بمظاهرة مساندة للشعب الفلسطيني وسط العاصمة العراقية بغداد.

وانطلقت المظاهرة في شارع الظلال بمنطقة شارع فلسطين وسط بغداد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مئات المتظاهرين وهم يحملون اعلام العراق وفلسطين وصورا لعدد من مراجع الدين ويافطات تندد بالقصف الإسرائيلي الذي يطال غزة.

ونظم المظاهرة انصار الحشد الشعبي، وجماهير القوى السياسية الشيعية في العراق.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد مظاهرة حاشدة مماثلة يوم الجمعة الماضي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وساندتها جهات سياسية.