انطلاق تظاهرات عارمة لخريجي المجموعة الطبية في بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ خرج المئات من الأشخاص من خريجي المجموعة الطبية دفعة 2023، بتظاهرات، صباح اليوم الأحد، أمام بوابات وزارة الصحة في العاصمة بغداد بسبب عدم تعيينهم وعدم تطبيق الفقرة 6 لقانون سنة 2000.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بتطبيق قانون التدرج الطبي وايجاد التخصيصات اللازمة لما تبقى من دفعة 2023 حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء.

وطوقت قوات مكافحة الشغب مداخل وزارة الصحة، ووقفت أمام المحتجين تحسبا لأي محاولة اقتحام قد تحدث لإقتحام مبنى وزارة الصحة.

وقال المتظاهر محمد نعمة في حديث لوكالة شفق نيوز اننا "خريجو المهن الصحية والتمريضية للعام الماضي 2023 تظاهرنا اليوم للمطالبة بالتعيين، وعدم ترحيل التعيينات الى الاعوام المقبلة".

وأضاف "نطالب وزير الصحة بعدم المماطلة والتسويف في التعيين، وتركنا لسنوات اخرى، وخاصة اننا يجب ان يكون تعيينا مركزيا".

من جهته قال مصدر أمني متواجد لحماية التظاهرة في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المتظاهرين كانت بحدود 450 شخصا".

وبيّن أنه "تم قطع الطريق بالقرب من الوزارة مع وجود تفتيش"، مشيرا الى انه "تم إحاطة التظاهرة بشكل كامل بشريط التحذير الاصفر".

وسبق لذوي المهن الصحية الخروج بتظاهرات كبيرة بالعاصمة بغداد بمطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي مطالبين بتوفير تعيينات لهم، ووقعت في حينها احتكاكات بينهم وبين القوات الامنية اسفرت عن اصابة 25 محتجا بجروح.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني آنذاك، بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية، كما وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.