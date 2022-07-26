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تظاهرات رافضة لترشيح السوداني أمام منزله في بغداد.. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T18:26:04+0000
تظاهرات رافضة لترشيح السوداني أمام منزله في بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء أمام منزله في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات تظاهروا امام مكتب السوداني في منطقة الشعب - حي التجار - شارع الاسواق المركزية وذلك احتجاجاً على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من قبل الاطار التنسيقي".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتشار وحدات من الجيش العراقي حول منزل مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش انتشرت، مساء اليوم، أمام منزل مرشح الاطار محمد شياع السوداني ضمن منطقة الشعب، شمالي بغداد"، عازيا سبب ذلك الى "تجمع مجموعة من الرافضين لترشيحه، بحسب المعلومات الواردة من القوة المساكة للأرض".  

وأمس الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، وذلك خلال اجتماع وصفه بأنه عقد"بأجواء إيجابية".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

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