انطلاق تظاهرات "إحياء تشرين" بمشاركة الصدريين وسط بغداد

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة وسط العاصمة العراقية بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات "تشرين" عام 2019.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب هي ذاتها التي رُفعت في عام 2019، إلا أنها شهدت هذا العام مشاركة "علنية" لأنصار التيار الصدري، الذين رفعوا شعارات التيار المعروفة وارتدى اغلبهم "الملابس السوداء".

واندلعت التظاهرات العراقية في 1 تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.

وشهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعد دخول جماعات مسلحة، وُصفت بـ"الطرف الثالث"، على خط قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين.

كما وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة في هذه الأعمال، على مدار ثلاث سنوات.