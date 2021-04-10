انطلاق تظاهرات حاشدة وقطع طريق يربط ببغداد ووقوع انفجار جنوبي العراق

شفق نيوز/ تظاهر المئات من موظفي 30 الف درجة وظيفية في البصرة اليوم السبت احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هؤلاء الموظفين نددوا بعدم إدراج حقوقهم ضمن موازنة العام 2021 الذي أقرها البرلمان العراقي مؤخراً.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد أعلن العام الماضي تأمين رواتب 30 الف درجة من العقود والاجراء والمحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم من الحشد ضمن قانون الاقتراض.

في غضون ذلك قطع متظاهرون غاضبون في قضاء الرفاعي، صباح اليوم السبت، طريقا رئيسيا يربط الناصرية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين الغاضبين في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار قطعوا الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد".

وبين، أن " أسباب قطع الطريق تأتي في إطار الضغط على الحكومة لإعادة تنصيب القائممقام المقال من منصبه كاظم الفياض".

من جهته أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار مستهدفة منزل احد المواطنين وعمله متقاعد في الناحية"، لافتا إلى أن " الانفجار خلف اضرارا مادية في واجهة المنزل وعجلة تابعة للمواطن المستهدف".

وبين المصدر ،أن " الاستهداف لم تعرف دوافعه حتى الآن، حيث تجري القوات الأمنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته ".