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انطلاق تسع تظاهرات في بغداد وذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-27T06:27:21+0000
انطلاق تسع تظاهرات في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ خرج المئات من الأشخاص بتظاهرات اليوم الأحد في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار مطالبين بتوفير وظائف لهم، أو تثبيتهم على ملاك الدولة أو صرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن محاضري وزارة التربية تظاهروا أمام مبنى وزارة المالية في بغداد مطالبين بتحويلهم إلى عقود.

هذا ونظم الخريجون التربويون وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في العاصمة بغداد مطالبين بوظائف لهم، وفقا للمراسلين.

وتظاهر المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي امام مقر الهيئة الجادرية مطالبين بإعادتهم بالتزامن احتج الحراس الأمنيون أمام مبنى وزارة النفط وسط بغداد مطالبين بتثبيتهم على ملاك الوزارة.

وقام ضباط الجيش العراقي السابق بتنظيم وقفة احتجاجية مطالبين بتنفيذ الأمر الديواني 107، ونظمت نقابة الفنانين مسيرة أمام بناية السينما والمسرح دعت فيها الحكومة الاتحادية الى انهاء الاهمال الذي تعرض له الفن و الفنانون وتوفير الدعم لهم.

وخرج ناشطو تشرين أمام مجلس محافظة بغداد بتظاهرة مطالبين بتحسين الواقع المعيشي والخدمي في العاصمة فيما تظاهر خريجو الجامعات المتقدمين على الدراسات العليا أمام جامعة بغداد لقبولهم.

وفي ذي قار جنوبي العراق نظم العشرات من الموظفين الدائميين في كهرباء المحافظة نظموا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة في كل شهر.

واضاف، ان " المعتصمين طالبوا ايضا باعلان فرع توزيع كهرباء ذي قار مديرية عامة تشمل شمال الناصرية والسماوة".

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