سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق اول تظاهرة في العراق شعارها الاول "إقرار الموازنة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T07:41:05+0000
انطلاق اول تظاهرة في العراق شعارها الاول "إقرار الموازنة"

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، تظاهرة هي الاولى من نوعها رفعت جعلت من المطالبة باقرار قانون الموازنة العامة للبلد شعارها الاول.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، أن العشرات من المحتجين أطلقوا على أنفسهم (الكسبة) نظموا، صباح اليوم، تظاهرة بساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بالاسراع في تقديم الموازنة العامة للبلد".

وأضاف مراسلنا نقلا عن المتظاهرين، انهم ومنذ اكثر من 9 اشهر ينظمون تظاهراتهم للمطالبة بمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة وعلى رأسها ملف البطالة، موضحين أن تأخير اقرار الموزانة يتسبب في تفاقم تلك المشاكل، لذا كان واجباً أن تكون المطالبة بالاسراع في اقرارها هي من الاولويات.

ورغم اجراء الانتخابات العراقية في تشرين الاول 2021، واعلان نتائجها إلا أن الفائزين فيها لم يتمكنوا حتى الان من تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها إرسال مشروع قانون الموازنة للبلاد للعام 2022 .

ويعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي قد اثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.

related

بعد انباء "انتهاء التظاهرات".. تحضيرات لاحتجاجات جديدة

Date: 2019-10-02 15:05:14
بعد انباء "انتهاء التظاهرات".. تحضيرات لاحتجاجات جديدة

قبيل احتجاجات مرتقبة.. حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن اخرى

Date: 2019-10-02 15:39:04
قبيل احتجاجات مرتقبة.. حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن اخرى

الأمن العراقي يفرق بالقوة اول احتجاج ببغداد بعد كلمة عبدالمهدي

Date: 2019-10-04 10:42:34
الأمن العراقي يفرق بالقوة اول احتجاج ببغداد بعد كلمة عبدالمهدي

كركوك تنضم لركب التظاهرات الاحتجاجية

Date: 2019-10-02 17:20:26
كركوك تنضم لركب التظاهرات الاحتجاجية

تجدد الاحتجاجات في محافظتين جنوب العراق

Date: 2020-08-09 07:09:40
تجدد الاحتجاجات في محافظتين جنوب العراق

توتر جديد في محافظتين عراقيتين ومحاولات لاقتحام مبنى احداهما

Date: 2020-06-07 11:19:24
توتر جديد في محافظتين عراقيتين ومحاولات لاقتحام مبنى احداهما

محتجون يتجهون صوب المنطقة الخضراء والقوات الأمنية تتصدى بالقوة

Date: 2019-10-02 19:02:35
محتجون يتجهون صوب المنطقة الخضراء والقوات الأمنية تتصدى بالقوة

التربية العراقية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث الخاص بالخميس

Date: 2019-10-02 23:49:06
التربية العراقية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث الخاص بالخميس