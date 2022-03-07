انطلاق اول احتجاج شعبي على ارتفاع الاسعار جنوبي العراق

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، تظاهرة احتجاجية تعد الاولى على الارتفاع في الاسعار الذي تسجله الاسواق المحلية في عموم البلاد منذ يومين.

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من اهالي قضاء الخضر قطعوا الطريق العام الرابط بين القضاء ومدينة السماوة مركز محافظة المثنى، مطالبين الحكومة بالسيطرة على الاسعار وتوفير دعم سريع وعاجل للطبقة الفقيرة.

وأشار إلى أن السكان نظموا التظاهرة منذ الصباح الباكر احتجاجًا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين.

وترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء امس الاحد، اجتماعاً "طارئاً" لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، واصدر توجيهات الى وزارات المالية والتجارة والزراعة.

وشهدت الاسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.