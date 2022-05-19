انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي (البكالوريا) في العراق

شفق نيوز/ توجّه، اليوم الخميس، آلاف التلاميذ العراقيين من مرحلة السادس الابتدائي (البكالوريا) للمشاركة في الامتحانات الوزارية في دورها الأول للعام الدراسي الحالي.

وبحسب مصادر في الوزارة، فإن "مديريات التربية في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد كافة، استعدت بشكل مكثف لإجراء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي في العراق".

وأضافت المصادر أنه "تم تهيئة القاعات الامتحانية فضلاً عن اجراء جولات ميدانية عبر أجهزة الاشراف ومدراء الامتحانات ضمن مديريات تربية العاصمة والمحافظات من أجل الاطلاع على سيرها عن كثب".

ولفتت المصادر الى أن "شراء المستلزمات المدرسة كانت من بين تحضيرات الامتحانات بعد تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمديريات التربية في البلاد بتهيئتها لعدم حدوث أي عراقيل خلال أداء التلاميذ لامتحاناتهم".

وكانت وزارة التربية أعلنت ، في (24 شباط 2022)، مواعيد الامتحانات النهائية الدور الأول للمرحلة الابتدائية وامتحانات نهاية الكورس الثاني للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية والامتحانات العامة (الدور الأول) للصفوف المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2021 – 2022، وحددت وفق الجدول المعلن آنذاك امتحانات المرحلة الابتدائية (الصف السادس الابتدائي) الامتحانات العامة الوزارية (البكلوريا) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/ 5/ 2022 .