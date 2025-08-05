انطلاق الإجراءات التحضيرية لاختيار شركة تشغيل مطار الموصل الدولي

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، بدء الإجراءات التحضيرية لاختيار شركة تشغيل مطار الموصل الدولي، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومتابعة مباشرة من وزير الإعمار والإسكان رئيس سلطة الطيران المدني بنگين ريكاني.

وأوضح الدخيل، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الخطوة تأتي تنفيذاً للأمر الديواني الذي نص على تشكيل لجنة مشتركة تضم محافظة نينوى وسلطة الطيران المدني ودائرة إدارة المطارات العراقية، تتولى مهمة تسريع آلية التعاقد مع شركة تشغيل مؤهلة وفق الضوابط القانونية والفنية المعتمدة".

وأشار إلى أنه "رأس اجتماعاً تحضيرياً أولياً مع أعضاء لجنة محافظة نينوى، جرى خلاله التأكيد على أهمية تسريع تقديم العروض من قبل الشركات المتقدمة، لما يمثله تشغيل المطار من خطوة استراتيجية لتنمية الحركة الاقتصادية والسياحية وربط نينوى بمحيطهاالمحليوالدولي".

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل قد اعلن، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، عن هبوط أول طائرة تجريبية تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار الموصل الدولي.

يذكر أن مشروع مطار الموصل الدولي قد شهد انطلاقة جديدة عام 2023 بسبب الدمار الذي لحق به إبان سيطرة داعش على الموصل، وتم تمويله عبر موازنة الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وبتعاون مباشر مع عدة جهات حكومية من ضمنها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية.

وكشف مصدر مطلع، مساء السبت الماضي، عن افتتاح مطار الموصل الدولي نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما من المتوقع أن تشمل الزيارة افتتاح جامع النوري ومئذنته الحدباء.