انطلاق المؤتمر الانتخابي الـ23 لنقابة الصحفيين العراقيين في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

عقدت نقابة الصحفيين العراقيين، صباح يوم الجمعة، مؤتمرها الانتخابي بدورته الثالثة والعشرين، لاختيار مجلس النقابة الجديد، بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد شهد المؤتمر حضوراً لافتاً للصحفيين من مختلف المحافظات.

وأضاف أن الانتخابات انطلقت باشراف قضائي على عملية التصويت، والتي تهدف إلى إفراز قيادة جديدة تتولى إدارة شؤون النقابة والدفاع عن حقوق الصحفيين وتعزيز دورهم المهني خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، خلال كلمة ألقاها خلال المؤتمر، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا المؤتمر يُعقد في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية والدولية أوضاعاً أمنية وسياسية واقتصادية معقدة، في حين يعيش العراق حالة من الاستقرار الأمني، مبيناً أن ذلك يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق الصحفيين.

وأضاف أن المؤتمر ينعقد وأمامه العديد من القضايا المهمة التي تخص شريحة واسعة من الصحفيين، مشيراً إلى أن النقابة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توزيع أكثر من 20 ألف قطعة أرض للصحفيين بالمجان، فضلاً عن وجود آلاف القطع الأخرى التي سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة.

وأشار اللامي، إلى أن النقابة نجحت أيضاً في مساعدة المئات من الصحفيين، موضحاً أن عائلات "شهداء" الصحافة جميعهم يتقاضون راتباً تقاعدياً مقداره مليون دينار شهرياً.

بدوره، قال أنطوني بلانجي، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إنه يشعر بالفخر لوجوده اليوم بين الصحفيين في نقابة الصحفيين العراقيين، مضيفاً أن الاتحاد الدولي يُعد أكبر منظمة للصحفيين في العالم، ويمثل نحو 600 ألف صحفي في جميع القارات.

وأوضح أن الاتحاد الدولي، وبعيداً عن الأرقام، هو قبل كل شيء منظمة قائمة على العمل، رغم ما يواجهه الصحفيون من ظروف صعبة وتحديات مختلفة.

وبحسب بلانجي، فإن العالم العربي يحتل مكانة محورية في هذا الالتزام الصحفي، مؤكداً أن العديد من الصحفيين دفعوا حياتهم ثمناً لنقل الأخبار، وأن هذه التضحيات تشكل أساس شرعية الاتحاد الدولي للصحفيين، وأن الاتحاد لم ينسَ الرجال والنساء الذين سقطوا من أجل الكلمة.

وتابع قائلاً أن التحديات ما تزال مستمرة لكنها تغيرت في شكلها، من ضغوط على وسائل الإعلام إلى تهديدات أمنية، مشدداً على أن الاتحاد الدولي للصحفيين ملتزم بالكامل بالعمل إلى جانب نقابة الصحفيين العراقيين.

وختم بلانجي، حديثه بالقول إن الدفاع عن الصحفيين في العراق هو دفاع عن حق الجمهور العراقي في الحصول على معلومات حرة وموثوقة، معرباً عن ثقته بأن هذا العام سيكون مميزاً للصحفيين العراقيين.

نقابة الصحفيينَ العراقيين هي منظمة مهنية تُعنى بشؤون الصحفيين في العراق، وتعمل على الدفاع عن حقوقهم وتنظيم عملهم المهني، وقد تأسست عام 1959.