نحو 12 مليون طالب وتلميذ يتوجهون لمدارسهم ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد في العراق

شفق نيوز/ توجّه نحو 12 مليون تلميذ وطالب من كلا الجنسين، صباح اليوم الأحد، إلى مدارسهم ايذاناً لبدء العام الدراسي الجديد 2024 -2025 في جميع محافظات العراق ما عدا اقليم كوردستان.

ودعا وزير التربية الاتحادي، إبراهيم الجبوري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى العمل بروح الفريق الواحد والتسلح بالعلم والمعرفة، وجعل هذا العام محطة تحمل التنوع في التعليم والتعلم واغتنام الفرص لبناء مستقبلٍ مشرق للتلاميذ والطلبة.

وأضاف الجبوري: "أحبائي الطلبة ها نحن نبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتنا التعليمية، يحمل بين طياته الكثير، فهو ليس مجرد اكتساب للمعرفة بل هو رحلة تهدف إلى صقل وتطوير قدراتكم وتمكنكم من قيادة المجتمع في القادم القريب".