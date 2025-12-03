انطلاق الدورة السادسة لمعرض العراق الدولي للكتاب في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت على أرض معرض بغداد الدولي في العاصمة العراقية فعاليات الدورة السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب اليوم الأربعاء، والذي تنظمه مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام خلال الفترة من 3 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وافتتح فعاليات الدورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحضور رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، وغياب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإقبال الجماهيري على المعرض ما يزال ضعيفاً حتى الآن، بالرغم من اتساع المشاركة وتنوع دور النشر المشاركة.

ومن المقرر أن يقدم المعرض برنامجاً ثقافياً متكاملاً يتضمن جلسات لتوقيع الكتب، وندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وورشاً متخصصة في صناعة النشر، فضلاً عن فعاليات موجهة للشباب والطلبة، وبرامج تُعنى بتشجيع القراءة وتنمية المهارات الثقافية.