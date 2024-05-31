انطلاق التعداد السكاني التجريبي بالعراق وكركوك تباشر بعملية "القبضة الفولاذية"

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن انطلاق التعداد السكاني التجريبي وشمل 4 أحياء مع انطلاق عملية أمنية متوازية باسم (القبضة الفولاذية) في القطاعات التي يشملها التعداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة كركوك، إن عملية التعداد التجريبي انطلقت في كركوك في اربعة احياء ومنها ساحة الطيران وحي قورية وسط كركوك، وانتشر العاملون في إجراء التعداد بإدخال البيانات التي حددت في الإجراء المسحي في هذه المناطق، مبينا ان عملية التعداد تسير بصورة شفافة بتواجد القوات الامنية.

وأضاف أن القوات الامنية بجميع صنوفها والتي توزعت على الأحياء التي يجري فيها التعداد انتشرت لتأمين العاملين في التعداد السكاني.

وأكد المراسل أن شرطة كركوك اطلقت عملية القبضة الفولاذية بمشاركة 42 دورية راجلة ومتحركة من قيادة شرطة محافظة كركوك.

وتابع أن التعداد التجريبي يستمر 12 يوما لتنفيذ تعليمات وزارة التخطيط في إجراء المسوحات وحصر الأعداد.

وكان وزير التخطيط محمد علي تميم اعلن امس ان "التعداد التجريبي يبدأ في مناطق محددة بجميع المحافظات، حيث سينفذ في 86 محلة موزعة بين 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحثاً وفنياً وإدارياً من كوادر هيئة الإحصاء".

وأوضح أنه "ستكون هناك 6 محلات سكنية في بغداد ومثلها في البصرة و5 محلات في نينوى و8 محلات في ذي قار مشمولة بالتعداد التجريبي، وكذلك ينفذ في 8 محلات سكنية في السليمانية و3 محلات في أربيل و8 محلات في دهوك و4 محلات في كركوك و6 محلات سكنية في النجف الأشرف ومثلها في بابل، و3 في محافظة ديالى و7 في ميسان و3 في كربلاء المقدسة و2 في الديوانية و7 محلات في الأنبار و4 في المثنى"، لافتاً إلى أنه "تم تقسيم المحلات في التعداد التجريبي الى 450 بلوكاً موزعة بين جميع المحافظات ويتراوح بين 20-30 بلوكاً في كل محافظة".

وأشار إلى أن "الباحثين سيرتدون ملابس تعريفية مثبت عليها شعار التعداد العام للسكان ويحملون الهويات التعريفية الصادر من وزارة التخطيط وفي الإقليم ستكون الهويات صادرة من هيئة الإحصاء في الإقليم، كما سيحملون أجهزة لوحية وتابلت، حيث ترسل المعلومات مباشرة إلى مركز البيانات والمعلومات لتجميعها"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية ستوفر الأجواء الآمنة والمستقرة في المناطق المشمولة بالتعداد".