انطفاء مفاجئ لخطوط الكهرباء الإيرانية إلى العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الأحد، بتوقف خطوط الكهرباء الإيرانية المجهزة للمحافظة بشكل مفاجئ.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "خطوط التيار الكهربائي المجهزة لمحافظة ديالى من إيران ميرساد وسيربل زهاب انطفأت بشكل مفاجئ من المصدر".

وأضاف أن "انطفاء الخطوط المذكورة أدى لتراجع ساعات التجهيز في المحافظة، وأثر على وضع التيار الكهربائي في مناطق خانقين والمقدادية والمناطق الأخرى التي تجهزها تلك الخطوط".

وتعاني محافظة ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية (ديالى – ميرساد 400 ميغاواط، وخانقين – سربيل زهاب 150ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو مالية بين الجانبين العراقي والايراني.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.