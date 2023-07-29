تحديث.. انطفاء تام للتيار الكهربائي في عدة محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم السبت، بحدوث انطفاء تام للتيار الكهربائي شمل عدة محافظات في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانقطاع شمل عدة محافظات ما بين نينوى وصولاً الى البصرة.

وأضاف أن سبب انهيار المنظومة الكهربائية يعود لوجود خلل فني في خط واسط 400، الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

ولفت إلى وجود "استنفار عام لفرق الصيانة من اجل ايجاد العطل وإعادة التيار الكهربائي للمناطق كافة".

ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من وزارة الكهرباء العراقية.