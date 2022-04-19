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انطفاء تام بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتين جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-19T11:38:42+0000
انطفاء تام بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول، يوم الثلاثاء، بحدوث إنطفاء لمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتي البصرة وميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر المحلي لوكالة شفق نيوز، إن الشبكة الكهربائية في البصرة وميسان تشهد انطفاءً تاما في الوقت الراهن لأسباب مازالت مجهولة.

وأضاف أن الجهات المعنية في وزارة الكهرباء تقوم بمحاولات لإعادة التيار الكهربائي الى وضعه السابق.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

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