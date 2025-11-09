انضمام متأخر.. عطلة الاثنين تتوسع لتشمل 13 محافظة عراقية

شفق نيوز- محافظات

أعلنت محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في المديرية العامة لتربية المحافظة استعداداً ليوم الاقتراع العام المقرر بعد غد الثلاثاء.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير "وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 للمدارس والكوادر التربوية والإدارية كافة في المديرية العامة لتربية صلاح الدين، وذلك لدعم العملية الانتخابية والسماح للكوادر المكلفة بالاستعداد ليوم الاقتراع العام".

هذا وكانت 12 محافظة عراقية أعلنت أمس السبت تعطيل الدوام يومي الأحد والاثنين في المدارس على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء المقبل، أما الثلاثاء فهو عطلة الانتخابات.

وشملت المحافظات كل من ميسان والنجف والأنبار وذي قار وديالى والديوانية وواسط وكربلاء والمثنى وكركوك وبابل والبصرة، وأُضيفت إليها اليوم صلاح الدين، لتصبح 13 محافظة.

ويأتي إعلان العطلة تزامناً مع انتهاء التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم، فيما تستعد مفوضية الانتخابات لإجراء الاقتراع العام بعد غد الثلاثاء.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية و7768 مرشحاً، بينهم و5520 رجلاً و2248 امرأة، بينما سيتمكن نحو 21 مليون ناخب فقط الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضواً فقط في مجلس النواب القادم.