انضمام طائرة جديدة من طراز Airbus A220 إلى أسطول الناقل العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل يوم السبت عن وصول الطائرة الثانية من طراز A220-300 ذات علامة التسجيلYI-ARF الى أرض مطار بغداد الدولي.

وهذه هي الطائرة الثانية التي تستلمها الخطوط الجوية العراقية خلال هذا العام ضمن عقد الشراء مع شركة Airbus لصناعة الطائرات.

واستقبل وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي خلال مراسم رسمية الطائرة الذي جرى بحضور مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي وعدد من كادر الشركة المتقدم.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن انضمام هذه الطائرة الحديثة الى إسطول الناقل الوطني يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة رحلات الطائر الأخضر الى مختلف الوجهات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه شدد المدير العام على أهمية الجهود التي تبذل لدعم الناقل الوطني في مساعيه لإضافة طائرات حدثية الى أسطول الشركة والذي سينعكس إيجابياً على توفير السفر المريح للمسافرين بفضل ماتحتويه هذه الطائرات من مقصورات من الدرجة المزدوجة تتميز بمساحة أكبر.