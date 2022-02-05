سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انضمام طائرة جديدة من طراز Airbus A220 إلى أسطول الناقل العراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-05T13:49:55+0000
انضمام طائرة جديدة من طراز Airbus A220 إلى أسطول الناقل العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل يوم السبت عن وصول الطائرة الثانية من طراز A220-300 ذات علامة التسجيلYI-ARF الى أرض مطار بغداد الدولي.

وهذه هي الطائرة الثانية التي تستلمها الخطوط الجوية العراقية خلال هذا العام ضمن عقد الشراء مع شركة Airbus لصناعة الطائرات.

واستقبل وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي خلال مراسم رسمية الطائرة الذي جرى بحضور مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي وعدد من كادر الشركة المتقدم.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن انضمام هذه الطائرة الحديثة الى إسطول الناقل الوطني يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة رحلات الطائر الأخضر الى مختلف الوجهات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه شدد المدير العام على أهمية الجهود التي تبذل لدعم الناقل الوطني في مساعيه لإضافة طائرات حدثية الى أسطول الشركة والذي سينعكس إيجابياً على توفير السفر المريح للمسافرين بفضل ماتحتويه هذه الطائرات من مقصورات من الدرجة المزدوجة تتميز بمساحة أكبر.

related

الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

Date: 2020-04-16 00:22:54
الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

أمريكا والعراق أكثر المتضررين عالمياً وعربياً بوباء كورونا

Date: 2022-01-14 05:06:17
أمريكا والعراق أكثر المتضررين عالمياً وعربياً بوباء كورونا

لليوم الثاني على التوالي .. مدن عراقية تشهد مسيرات طلابية واضرابات داعمة للإحتجاجات

Date: 2019-10-28 07:41:23
لليوم الثاني على التوالي .. مدن عراقية تشهد مسيرات طلابية واضرابات داعمة للإحتجاجات

متنبئ جوي يتوقع تعرض العراق لأعلى كمية من هطول الامطار

Date: 2020-03-10 16:39:24
متنبئ جوي يتوقع تعرض العراق لأعلى كمية من هطول الامطار

كورونا العراق .. قرابة 6000 إصابة جديدة و58 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-09-07 13:08:32
كورونا العراق .. قرابة 6000 إصابة جديدة و58 حالة وفاة خلال 24 ساعة

وثائق .. العراق يصدر قرارات جديدة حول منح سمات الدخول للزائرين الاجانب

Date: 2020-10-01 11:30:21
وثائق .. العراق يصدر قرارات جديدة حول منح سمات الدخول للزائرين الاجانب

فيديو .. مسؤول صحي عراقي يتحدث عن اعراض ظهرت عليه بعد تلقيه لقاح كورونا

Date: 2021-03-03 08:05:19
فيديو .. مسؤول صحي عراقي يتحدث عن اعراض ظهرت عليه بعد تلقيه لقاح كورونا

العراق يسجل ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا

Date: 2021-10-14 13:05:56
العراق يسجل ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا