"انصار الفصائل" يحتفلون وسط بغداد بانطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل (صور)

شفق نيوز/ احتشد العشرات من انصار الفصائل وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، للتعبير عن تأييدهم للشعب الفلسطيني ومآزرتهم لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المحتفلين وأغلبهم من جماهير الفصائل المسلحة العراقية، تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد للتأكيد على مناصرتهم للفصائل المسلحة الفلسطينية التي أطلقت العملية العسكرية، وكذلك للتعبير عن رفضهم للوجود الإسرائيلي.

وأشار مراسلنا إلى أن المحتشدين احتفلوا بما تحقق لغاية الآن من نتائج لهذه العملية التي سقط خلالها أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى من الجيش الإسرائيلي إلى جانب أسر العديد من الجنود والضباط الإسرائيليين.

وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية صباح اليوم السبت، عن انطلاق عملية عسكرية أسمتها "طوفان الأقصى" حيث تم إطلاق خمسة آلاف صاروخ من قطاع غزة نحو العمق الإسرائيلي، ورافق ذلك اقتحام نحو ألف مقاتل فلسطيني لمستوطنات إسرائيلية.

بدورها دعت "كتائب القسام" الفلسطينية، الجماعات المسلحة في لبنان إلى "الانضمام للقتال ضد إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب" بعد إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة.

كما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.