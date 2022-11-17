سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انسحاب عناصر الاستخبارات من دوائر الموصل تمهيداً لالغاء التصريح الأمني  

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-17T07:26:31+0000
انسحاب عناصر الاستخبارات من دوائر الموصل تمهيداً لالغاء التصريح الأمني  

شفق نيوز/ أفاد برلماني عن محافظة نينوى، بانسحاب جميع عناصر الاستخبارات من الدوائر الحكومية بمحافظة نينوى تمهيداً لإلغاء التصريح الأمني  وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني.

وقال النائب محمد نوري العبد ربه لوكالة شفق نيوز"، "بدأ  الآن سحب جميع عناصر الاستخبارات من دوائر الدولة في محافظة نينوى، تمهيداً لإلغاء التصريح الأمني بصورة نهائية  تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء".

ومنذ تحرير الموصل من سطوة "داعش الارهابي"، يتواجد منتسبو الأمن من عناصر الاستخبارات الاتحادية في الدوائر الحكومية لغرض التدقيق الامني في سيرة المواطنين المراجعين لتلك الدوائر في نينوى والمحافظات المحررة الاخرى، وذلك لفرز المطلوبين والارهابيين وكذلك لصرف الرواتب للمستحقين. 

وفي التاسع من الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، عن صدور أمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة.

وكان مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الاسبق قرر يوم الخميس (26 / 12 / 2019) إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل كامل.

 

related

حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

Date: 2020-06-21 12:37:22
حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

حكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير المشاريع بالمحافظة

Date: 2022-04-09 08:59:32
حكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير المشاريع بالمحافظة

استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات

Date: 2022-01-10 06:08:47
استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات

باستثناء الخدمية.. تعطيل كامل للدوام الرسمي في نينوى ليوم واحد

Date: 2022-01-18 20:24:06
باستثناء الخدمية.. تعطيل كامل للدوام الرسمي في نينوى ليوم واحد

موقف كورونا في العراق.. تصاعد جديد باعداد الوفيات والاصابات

Date: 2021-09-19 13:16:59
موقف كورونا في العراق.. تصاعد جديد باعداد الوفيات والاصابات

لليوم الثاني توالياً.. مناطق العراق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2022-08-03 08:26:05
لليوم الثاني توالياً.. مناطق العراق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

ارتفاع طفيف بالاصابات والوفيات بكورونا في العراق

Date: 2021-12-10 13:04:26
ارتفاع طفيف بالاصابات والوفيات بكورونا في العراق

الصحة تحذر من تهديد حقيقي: العواقب ستكون وخيمة وخطيرة

Date: 2021-04-08 19:30:59
الصحة تحذر من تهديد حقيقي: العواقب ستكون وخيمة وخطيرة