انسحاب عناصر الاستخبارات من دوائر الموصل تمهيداً لالغاء التصريح الأمني  

شفق نيوز/ أفاد برلماني عن محافظة نينوى، بانسحاب جميع عناصر الاستخبارات من الدوائر الحكومية بمحافظة نينوى تمهيداً لإلغاء التصريح الأمني وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني.

وقال النائب محمد نوري العبد ربه لوكالة شفق نيوز"، "بدأ الآن سحب جميع عناصر الاستخبارات من دوائر الدولة في محافظة نينوى، تمهيداً لإلغاء التصريح الأمني بصورة نهائية تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء".

ومنذ تحرير الموصل من سطوة "داعش الارهابي"، يتواجد منتسبو الأمن من عناصر الاستخبارات الاتحادية في الدوائر الحكومية لغرض التدقيق الامني في سيرة المواطنين المراجعين لتلك الدوائر في نينوى والمحافظات المحررة الاخرى، وذلك لفرز المطلوبين والارهابيين وكذلك لصرف الرواتب للمستحقين.

وفي التاسع من الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، عن صدور أمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة.

وكان مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الاسبق قرر يوم الخميس (26 / 12 / 2019) إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل كامل.