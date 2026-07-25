انسحاب شركة من مشروع التحول الذكي في كركوك ومجلس المحافظة يطالب بإيضاحات (وثيقة)

شفق نيوز- كركوك

كشفت وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، عن انسحاب شركة "الراسخ" من مشروع التحول الذكي في محافظة كركوك.

وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك أحمد فاتح كركوكي، لوكالة شفق نيوز، إن انسحاب الشركة من العقد يعتبر إخلالاً ببنود العقد، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة.

وأضاف، أن شركة أخرى متحالفة مع الشركة المذكورة، تدعى "المسيرة" والتي لم تنسحب هي متخصصة في مجال مقاولات الطرق والجسور والتبليط، وليس لديها اختصاص أو خبرة معلنة في قطاع الكهرباء.

وتساءل كركوكي عن إمكانية إعادة تقييم أهلية الائتلاف المنفذ للمشروع بعد الانسحاب، وما إذا طرأت أي تعديلات رسمية على العقد أو أطرافه، ومدى انسجام تلك الإجراءات مع القوانين والتعليمات النافذة الخاصة بإحالة وتنفيذ العقود الحكومية.

وأكد عضو مجلس محافظة كركوك أن نجاح مشاريع الكهرباء في المحافظة يرتبط بمدى الالتزام بالقانون والكفاءة الفنية والشفافية الإدارية.

ولفت إلى أن لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك ستواصل متابعة هذا الملف ومطالبة الجهات المعنية بالكشف عن جميع الحقائق والوثائق المتعلقة بمشروع التحول الذكي، حفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات كهربائية مستقرة وفعالة.

وتعاقدت وزارة الكهرباء العراقية مع شركات متخصصة لتنفيذ مشروع التحول الذكي لقطاع الكهرباء، الذي يهدف إلى الانتقال من نظام الجباية والدفع الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.