انذار لفنانة عراقية تحدثت عن "هروب حمايات السوداني في أمريكا" (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الثلاثاء، معاقبة الفنانة عايدة الغريب، بتهمة إطلاق تصريحات تمس هيبة الدولة.

وذكر قرار للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تقرر معاقبة الفنانة (عايدة غريب جبار قهرمان الجباري) المعروفة بالاسم الفني (عايدة الغريب) بعقوبة الإنذار لسوء سلوكها وتصرفها وإطلاق تصريحات مسيئة تمس هيبة الدولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالصوت والصورة".

وشدد القرار أنه "في حال تكرار الإساءة ستكون العقوبة أشد".

وكانت الفنانة عايدة الغريب قد تحدثت عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بعض حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء، على حد قولها.