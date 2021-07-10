اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط بغداد.. صور+ فيديو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن اخماد حريق كبير داخل مولدة كهربائية وكميات كبيرة من وقود الگاز مع مخزن بمساحة 600 متر مربع يحتوي على اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة تقاطع المسبح وسط بغداد .

وبحسب بيان لمديرية الدفاع المدني، ورد إلى لوكالة شفق نيوز، فأنها دفعت بأكثر من 16 فرقة اطفاء بكامل طواقمها لاحتواء النيران وابعاد خطر امتداد السنتها وتوسعها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث.

وبينت أنها تمكنت بعد ان بذلت جهود كبيرة من احتواء الحادث واخماد النيران بشكل تام دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المخزن المحترق وبسبب ارتفاع درجات الحرارة ومواجهة لهيب الحريق سجلت المديرية إصابة احد منتسبيها بحالة ارهاق شديد تم إجراء الإسعافات الأولية وهو الان بصحة جيدة .

وأشارت إلى أن سبب الحادث كان نتيجة احتراق المولدة الكهربائية ووقود الگاز الخاص بتشغيلها بادئ الامر مما اشعل الحريق في المخزن المجاور .