اندلاع حريق كبير في معمل للأسمدة الكيمياوية أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني، يوم الأحد، باندلاع حريق كبير في معمل للأسمدة الكيماوية بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع في أبراج التبريد للخط الأول المتوقف عن العمل في شركة الأسمدة الكيمياوية في خور الزبير مما ادى الى اضرار بالمعدات دون تسجيل إصابات بالمنتسبين.

وأضاف المصدر أن عجلات الدفاع المدني للشركة سيطرت على الحريق بمساندة الدفاع المدني للمنطقة الحرة.

بدورها أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن، السيطرة على الحريق الذي أندلعَ في الخط الأول المُتوقف عن العمل لبرج التبريد التابع إلى الشركة الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبيـة .

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان رسمي بأنَّ الحريق نشبَ في المواد التالفة للخط الأول المُتوقف في برج التبريد ، مؤكداً أنَّ كوادر الإطفاء في الشركة تمكنت وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية ، علماً أنَّ العمل جاري في الشركة والتسويق مُستمر بصورة إنسيابيـة .