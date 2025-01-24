اندلاع حريق كبير في مصفاة نفطية جنوبي العراق وفرق الإطفاء تكافح لاحتوائه (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في حقل الرميلة النفطي جنوبي العراق، يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في إحدى المصافي وأدى إصابة ستة من العاملين إصابات متفاوتة، فيما تكافح فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ستة من العاملين في المصفاة أصيبوا جراء الحريق أحدهم بكسر في الساق، وآخر بحروق في وجهه، والآخرين إصابات متباينة".

وأضاف أن "الحريق اندلع في خزان بالمحطة الخامسة في حقل الرميلة الشمالية النفطي، وما زالت النيران مشتعلة وفرق الإطفاء تحاول السيطرة على ألسنة اللهب دون جدوى".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز اللواء التاسع من شرطة الطاقة شاركت في عملية إخماد الحريق الذي اندلع في محطة عزل الغاز الخامسة، كما تم فرض طوق أمني محكم حول مساحة الحريق".

ولاحقاً لفت المصدر إلى أن "فرق الإطفاء لم تتمكن من احتواء النيران التي امتدت إلى الخزان الثاني في المحطة الخامسة".