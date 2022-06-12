اندلاع حريق كبير في مدينة الصدر شرقي بغداد

شفق نيوز /أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع حريق كبير في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكافحة الحريق الذي اندلع عصر اليوم، داخل مولدة كهرباء أهلية وخزين من الكاز، ضمن مدينة الصدر".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً كبيراً نشب داخل كوفي شوب (المايسترو) في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

يشار إلى أن رقعة الحرائق اتسعت في الآونة الاخيرة بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، فيما تعزو مديرية الدفاع المدني أسباب تلك الحرائق الى إهمال قواعد السلامة واستخدام "السندويج بنل"، الذي يساعد على اتساع الحرائق.