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اندلاع حريق كبير في محال تجارية جنوب بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-27T07:51:21+0000
اندلاع حريق كبير في محال تجارية جنوب بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن اخماد حريق كبير اندلع بمحال تجارية جنوب العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع الحلويات والمواد الغذائية في منطقة عويريج جنوب بغداد.

وأوضحت أن الفرق طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الواح السندويج بنل المشيدة منه تلك المحال التجارية والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بخصوص منع استخدام السندويج بنل في البناء واضافات البناء أيضاً .

وبينت أن فرق الدفاع المدني انهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل المحلات التجارية وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

 

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