اندلاع حريق كبير في مجمع الإطارات وسط كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في كركوك، يوم الاربعاء، ان حريقا كبيرا وقع في مجمع الإطارات وسط المحافظة، مبينا أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه ومنع انتقاله.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً كبيرًا وقع في مجمع الإطارات الواقع في طريق بغداد خلف نادي الثورة الرياضي، حيث وقع الحريق بمجمع لبيع الإطارات وتسبب بخسائر مالية كبيرة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتقاله الى المحال الاخرى كون المجمع يحوي إطارات ومواد كهربائية وغيرها من المواد سريعة الاشتعال".

وأشار المصدر الى ان "فرق الدفاع المدني تسعى لاخماد الحريق ومعرفة الأسباب في الحريق".